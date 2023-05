Tribunali minori | dal Comune di Avezzano arrivano risorse umane

(Di giovedì 11 maggio 2023) L'Aquila - Si è conclusa la riunione tra l'amministrazione dii togati e i rappresentati dei professionisti, durata circa un ora nella sala giunta del palazzo municipio riguardante la scarsità diimpiegate nel palazzo di giustizia del capoluogo marsicano. Da quanto appreso, il sindaco di, Giovanni Di Pangrazio, ha assunto le richieste fatte dai presidenti degli ordini degli avvocati e commercialisti, confrontandosi anche con la presidente facente funzioni del tribunale di, Maria Proia, e il procuratore capo Maurizio Maria Cerrato. "Ilintende mantenere l'impegno politico già preso per il mantenimento del presidio di giustizia - dichiara all'ANSA - e il suo corretto e pieno funzionamento. Abbiamo messo a disposizione della Procura e del ...

...delibera proprio sul caso Abruzzo per il ripristino immediato delle piante organiche dei... si perderebbe tanto e si caricherebbero i cittadini di spese prima inesistenti o comunque, ...... nonostante la legge lo avesse imposto già nel 2001, la Banca dati nazionale deiitaliani ... 'I, i giudici, gli assistenti sociali, la scuola: ognuno dovrebbe fare la sua parte e avere ...Le basi del progetto traggono origini dall'esperienza personale e diretta del giudice Roberto Di Bella negli anni in cui ha prestato servizio presso iper ie in particolare a Reggio ...

Tribunali minori, vertice ad Avezzano: sindaci pronti a sostenere le spese dei fori Il Capoluogo

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...“Elevata percentuale di procedimenti iscritti. Necessario aumentare il numero dei giudici assegnati”. TERAMO – Proseguono le visite istituzionali dei senatori Etelwardo Sigismondi e Guido ...