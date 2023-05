(Di giovedì 11 maggio 2023) Il Comitato Esecutivo diha approvato l’assegnazione delledelleChampionship, la gara più importante del calendario annuale, alla città di, in Andalusia, Spagna. Nela località iberica saranno incoronati i campioni del mondo didelle categorie élite, under 23 e junior, nonché di para, inoltre si disputeranno i Campionati Mondiali di staffetta mista delle categorie Under 23 e junior e di para. Ledellenegli scorsi anni sono state ospitate da città come Londra, Budapest, Pechino, Auckland, Chicago, Gold Coast, Losanna, Edmonton ed Abu Dhabi, mentre ...

Sabato 27 maggio leChampionship Series - che rappresentano il più importante circuito mondiale - torneranno a Cagliari, sul lungomare Poetto, scelto nuovamente per ospitare il grande, dopo il ...Sabato 27 maggio leChampionship Series che rappresentano il più importante circuito mondiale. Torneranno a Cagliari, nella splendida cornice del Poetto, che è stato nuovamente scelto per ospitare il ...Diventano così 10 i podi allaChampionships Ibiza 2023. Quarto posto ai piedi del podio U23 per Asia Mercatelli (707), che ha tagliato il traguardo in ottava posizione assoluta. La ...

Triathlon, World Series 2024: le finali si terranno a Malaga OA Sport

Il Comitato Esecutivo di World Triathlon ha approvato l’assegnazione delle Finali delle World Triathlon Championship Series 2024, la gara più importante del calendario annuale, alla città di Malaga, ...The 2023 Para Triathlon Series moves on to the second stop of the year this weekend, when another eagerly anticipated edition of the established WTPS Yokohama takes place on Saturday monring. After ...