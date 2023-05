Treviso | accoltellato a morte un 17enne | tre giovani portati in caserma per accertamenti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Unitaliano di seconda generazione, Aymen Adda Benameur, figlio di algerini, è statonella frazione di Varago a Maserada sul Piave () al culmine di una lite per futili motivi. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto: sono statiinalcuni ragazzi sospettati, due minorenni e un maggiorenne, su cui sono in corso. Stando alle prime ricostruzioni, Benameur è stato ucciso da un unico fendente all’addome: l’arma è stata ritrovata dai carabinieri a poca distanza dal luogo del delitto. Sul posto sono arrivati i genitori del ragazzo e il sindaco Lamberto Marini. È il secondo delitto in pochi giorni nel Trevigiano dopo il brutale duplice omicidio di Paese, dove il 3 maggio due coniugi ...

