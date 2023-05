Trentino | caso orsa Jj4 | l’Aidaa denuncia Fugatti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ad un mese esatto dalla precedente querela nei confronti del governatore delMaurizio, una nuovaè stata inviata ieri mattina per posta raccomandata alla Procura della repubblica di Trento dal(Associazione italiana difesa animali ed ambiente), dopo che in un video trasmesso in televisione “sono state di fatto rese note le condizioni inaccettabili in cui è costretta MammaGaia (identificata con il codice JJ4) rinchiusa in una gabbia di pochi metri quadrati”. Laarriva all’indomani dell’esito della perizia veterinaria in base alla quale l’animale è risultato palesemente “non colpevole” rispetto alle accuse lanciate dagli amministratori e dagli abitanti del luogo per la vicenda, ancora oscura per molti versi, della morte del runner Andrea ...