Treni | assessore Lucente | Regione Lombardia continua a fare la sua parte bene richiesta vigilantes | si valuti presenza militari sui convogli

...rinnovato la convenzione con le Forze dell'ordine e le Forze Armate per permettere loro di viaggiare gratuitamente sui. Occorre però uno sforzo in più'. 'Con Trenord - ricorda l'- ho ...Una scelta che viene duramente criticata dal Partito Democratico: "L'Lucente conferma che ... quotidianamente viaggia suiregionali e deve sopportare continui disagi". Come se non ...E il centro città non sarà da meno in quanto ad accoglienza: presso la ex stazione deil'ANA ... ospitale e sicura " commenta Giuseppe Ruoloal Turismo ed Eventi - collaborando con la ...

Sicurezza sui treni, assessore Lucente: "Regione continua a fare la ... MalpensaNews.it

I giovani chiedono una maggiore sicurezza. Una ragazza: “Mi spaventa sapere che la vittima dell’aggressione era una studentessa come me” ...Milano, 11 maggio 2023 – “Durante il mio recente incontro con il ministro Piantedosi a Lodi ho ribadito la necessità di maggior sicurezza sui treni e sul trasporto pubblico locale. Il ministro si è di ...