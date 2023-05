Travaglio a La7 | “Governo Meloni abusa del suo potere Il suo non è spoils system ma bottino di guerra” Poi la lite con Sallusti

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Il centrodestra, avendo vinto le elezioni, ha tutto il diritto di mettere persone a sua scelta, ma le deve mettere dove i mandati sono scaduti. Non deve fare i decreti ad personam per buttare fuori quelli che non sono scaduti, perché quello è un abuso di. Ilnon ha carenza di, semmai ne stando. E si sta arrogando addirittura dei poteri che non ha, con la complicità del presidente della Repubblica che firma tutto“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta le nuove nomine dei manager pubblici ad opera del. E spiega: “Lonon è uno scandalo, perché ogni, dopo aver avuto la ...

... una necessità per l'Italia o una misura di bandiera A 'OttoeMezzo', il talk su, mercoledì 10 ... Poi il direttore ha tirato una frecciatina a Marco, direttore de ' Il Fatto Quotidiano ' ...L'articolo del giornale di, anch'egli in prima fila nel sole romano, spiega però che i ...una rissa con la Rai che non se lo fila da anni adesso se la prende pure con gli amici de: ieri ......faccia pubblicità a una griffe senza incorrere in sanzioni E per Urbano Cairo (editore di) è ... Prossima puntata: Massimo Giannini , Gad Lerner e Marcoingemmati. Il servizio ...

Riforme, Travaglio: "Presidenzialismo Sono contrario all'elezione diretta, chi se ne frega di Mattarella" La7

La premier Giorgia Meloni lavora al presidenzialismo, una necessità per l’Italia o una misura di bandiera A “OttoeMezzo”, il talk su La7, mercoledì 10 maggio, la conduttrice Lilli Gruber lo ha domand ...“Il mio giudizio sul Decreto lavoro di Giorgia Meloni Molto più negativo di quello che abbiamo dato su tutte le sparate che hanno fatto nelle ultime settimane, da quella su via Rasella a quella sul 2 ...