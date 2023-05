Trasporto aereo | Enac | nel 2022 oltre 164 mln passeggeri | +104% su anno

Il, d'altronde, ha cambiato il nostro modo di vivere negli ultimi decenni e ha ripreso il suo rapido volo non appena le condizioni sanitarie e sociali ce lo hanno permesso. Con la ...La Svizzera non dispone di undamultifunzionale. Non ne ha voluto acquistare uno. La questione del velivolo rispecchia la dicotomia in cui spesso la Svizzera si trova sulla scena ...... dalprivato, pubblico e commerciale, dall'al ferroviario passando per il marittimo. Il Ministro ha presentato le strategie del Governo per il futuro della mobilità in Italia, alla ...

Trasporto aereo: per Enac e Ita sarà l'estate del sorpasso Avvenire

Roma, 11 mag. (askanews) - Con oltre 164 milioni di passeggeri nel 2022 si consolida una decisa ripresa del traffico aereo che registra ...(FERPRESS) – Roma, 11 MAG – Con oltre 164 milioni di passeggeri nel 2022 si consolida una decisa ripresa del traffico aereo che registra +104% rispetto all’anno precedente: si riduce quindi il divario ...