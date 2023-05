Trasporto aereo | Enac | nel 2022 oltre 164 milioni di passeggeri | +104% su anno

Il, d'altronde, ha cambiato il nostro modo di vivere negli ultimi decenni e ha ripreso il suo rapido volo non appena le condizioni sanitarie e sociali ce lo hanno permesso. Con la ...Il, d'altronde, ha cambiato il nostro modo di vivere negli ultimi decenni e ha ripreso il suo rapido volo non appena le condizioni sanitarie e sociali ce lo hanno permesso. Con la ...La Svizzera non dispone di undamultifunzionale. Non ne ha voluto acquistare uno. La questione del velivolo rispecchia la dicotomia in cui spesso la Svizzera si trova sulla scena ...

Trasporto aereo, Enac: nel 2022 oltre 164 mln passeggeri, +104% su anno Tiscali Notizie

+104% rispetto al 2021 Presidente Di Palma: “Il trasporto aereo ha ripreso a volare e a riconnettere il mondo” ...Durante la pandemia c'erano flotte ferme negli hangar mentre ora hanno bisogno di più manutenzione e Airbus e Boeing non riescono a soddisfare la crescente domanda ...