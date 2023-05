Traffico Roma del 11-05-2023 ore 19 | 00

(Di giovedì 11 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare code perè un precedente incidente sulla carreggiata esterna tra la Pisanello Ostiense incidenti già segnalati nelle scorse edizioni hanno rallentato maggiormente gli spostamenti nei questo pomeriggio tra Laurentina e Bufalotta su entrambe le carreggiate sul tratto Urbano della A24 continuano gli spostamenti in uscita dalla capitale e su via del Foro Italico ilrimane concentrato tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni in aumento la circolazione sulla tangenziale est in direzione dell’Olimpico alle 21 ricordiamoBayer Leverkusen semifinale di andata di Europa League ai tifosi dei giallorossi in possesso del biglietto aree di parcheggio dedicate nelle zone di Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade ...

Quattro anni in totale che lo hanno portato poi a dirigere il comando provinciale di, l'ultimo ... "Al momento - disse allora De Gennaro - è il broker più importante per ildi cocaina dal ...Davide e Alessandro, anche per aver violato il foglio di via da. I due attivisti infatti ... si sono incatenati ai cancelli dei palazzi storici, o hanno bloccato il. Che la politica non ...Due condanne e oltre quindici prescrizioni anell'ambito del processo legato al furto edi opere d'arte avvenuti in ville e residenze nobiliari, tra le quali una statua romana del II secolo trafugata nel 2010 dalla villa sull'Appia ...

Piove e Roma si blocca: traffico in tilt e ressa in metropolitana RomaToday

Siamo stati in centro per capire come appare la Città Eterna, agli occhi dei tanti turisti che la stanno affollando in questo periodo, dal punto di vista della mobilità ...Due condanne e oltre quindici prescrizioni a Roma nell’ambito del processo legato al furto e traffico di opere d’arte avvenuti in ville e residenze ...