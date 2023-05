Traffico Roma del 11-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare code perè un precedente incidente sulla carreggiata esterna tra la Pisanello Ostiense incidenti già segnalati nelle scorse edizioni hanno rallentato maggiormente gli spostamenti nei questo pomeriggio tra Laurentina e Bufalotta su entrambe le carreggiate sul tratto Urbano della A24 continuano gli spostamenti in uscita dalla capitale e su via del Foro Italico ilrimane concentrato tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni in aumento la circolazione sulla tangenziale est in direzione dell’Olimpico alle 21 ricordiamoBayer Leverkusen semifinale di andata di Europa League ai tifosi dei giallorossi in possesso del biglietto aree di parcheggio dedicate nelle zone di Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade ...