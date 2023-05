Traffico Roma del 11-05-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio even trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare ancora difficoltà per chi viaggia causati dalla presenza di diversi incidenti in carreggiata interna tra via Nomentana e la diramazioneSud stesse condizioni di viaggio lungo l’esterna tra laFiumicino e la Tuscolanaintenso quello dell’orario di punta sulle tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale code a tratti su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni colazione sostenuta sulla tangenziale est tra la A24 e la Salaria in direzione stadio acittà chiusa temporaneamente via dei Due Ponti per lavori in corso in prossimità di via Cigna chiusura in atto anche nel centro siamo ora su via di Ripetta tra via Tomacelli e Piazza Nicosia qui ...