Traffico Roma del 11-05-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 11 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna code causate da un incidente tra Tuscolana e lo svincolo dell’autostradaerano code anche in interna tra Nomentana e Prenestina possibili rallentamenti sempre per la presenza di un incidente sulle tratto laziale dell’autostrada del sole nel dettaglio tra la formazionesud e Valmontone verso Napoli si viaggia senza disagi di rilievo sulle Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico ilè in aumento tra Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni acittà al Foro Italico Sono in corso gli internazionali di tennis Fino al prossimo 21 Maggio piùprevisto in tutta l’area Per lo svolgimento dell’evento sportivo tutti i dettagli su ...