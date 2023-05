Traffico Roma del 11-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e torcervara Verso il raccordo anulare si rallenta anche verso la tangenziale a partire da Portonaccio in tangenziale rallentamenti nei due sensi di marcia tra via Salaria via dei Campi Sportivi questa sera alle 21 allo stadio Olimpico la semifinale di andata di Europa LeagueBayer Leverkusen previsto della Consolato piano trasporti divieti per la sosta già molte ore prima della partita nelle strade intorno al Foro Italico per i tifosi dellacon il biglietto per la gara ci sono aree di parcheggio dedicate nelle zone di Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade per questa partita divieti di sosta anche in centro a ridosso di alcuni possibili luoghi di ritrovo in particolare della ...