Traffico Roma del 11-05-2023 ore 11 | 30

(Di giovedì 11 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione a causa delintenso si rallenta lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra Casilina e Appia aNord trafficate via Flaminia via Salaria Effettivamente dal raccordo via dei Due Ponti da Villa Spada alla tangenziale in tangenziale rallentamenti tra via Nomentana e via Salaria verso il Foro Italico code poi sulle percorso Urbano della A24 da Portonaccio la tangenziale verso il centrointenso poi sul lungotevere da Ponte Palatino a ponte Garibaldi verso Piazza del Popolo i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità