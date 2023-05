Traffico Roma del 11-05-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione si procede incolonnati sulla tangenziale Tra la 24 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico per un incidente all’altezza della Salaria Ora molti disagi per chi si sposta sul raccordointenso su entrambe le carreggiate in particolare nella zona est e Nord Est della capitale code verso il centro sullaFiumicino tra il raccordo è in via della Magliana e poi ci sono file per incidente in via della Bufalotta nei pressi della rotatoria per via Corelli fuori il raccordo disagi per incidente anche in via di Acilia all’incrocio con via mimnermo è in via di Casal Bianco in prossimità di via di Settecamini un altro incidente in via vaglia all’altezza di piazza Civitella Paganico zona Val Melaina in centro via di Ripetta è stata chiusa per consentire l’intervento dei Vigili ...