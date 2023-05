Totti e Noemi Bocchi insieme all' Olimpico per Roma-Bayer | è la prima volta ufficiale E c' è anche Cristian

...spalti dell' Olimpico anche Francesco. Lo storico capitano giallorosso non è voluto mancare ad un appuntamento che è attesissimo. A fargli compagnia, in tribuna, anche la nuova compagna...La rivista Chi pubblica foto di IsabelconBocchi; Ilary Blasi risponde pubblicando foto con la figlia in casa; Tra Ilary Blasi e Francescoc'è il dolore della separazione; Isabel ...... coppia felice e affiatata TOCCATA E FUGA Fotogallery - Elisabetta Gregoraci, le cartoline delle sue 24 ore in Egitto INCONFONDIBILE Fotogallery - Francescosulla felpa diBocchi, a ...

Francesco Totti sulla felpa di Noemi Bocchi, a spasso con le figlie TGCOM

Non vuole mancare proprio nessuno per un appuntamento così importante. Lo storico capitano giallorosso sarà tra gli spettatori del match di Europa League ...Lo storico capitano della Roma e la nuova compagna debuttano insieme sugli spalti per la sfida contro il Bayer Leverkusen ...