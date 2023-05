Tottenham | Kulusevski tornerà alla Juventus | ecco il motivo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dejan, giocatore del, farà ritornoal termine della stagione in corso.ilDejan, giocatore del, farà ritornoal termine della stagione in corso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo svedese non rimarrà a Londra, con il club inglese che non è disposto a versare i 35 milioni di euro pattuiti con i bianconeri e che dunque non eserciterà l’opzione del diritto di riscatto pattuita con la Juve nel mercato invernale del 2022. L’obbligo di riscatto era previsto, ma non è scattato a causa degli obiettivi sportivi non raggiunti dall’attaccante.

