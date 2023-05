Tortolì Nuoro | provò a massacrarla e le uccise il figlio | ora dal carcere chiede scusa

(Di giovedì 11 maggio 2023) La donna, che si è successivamente trasferita in Lombardia, aveva scritto qualche giorno fa una lettera indirizzata a Tafta Malaj, la madre coinvolta nei fatti di Torremaggiore. Come Mirko, anche ...

La donna, che si è successivamente trasferita in Lombardia, aveva scritto qualche giorno fa una lettera indirizzata a Tafta Malaj, la madre coinvolta nei fatti di Torremaggiore. Come Mirko, anche ...In Sardegna , per la precisione da), le infiorate colorano Corso Umberto e via Monsignor Virgilio: sono i magnifici lavori degli infioratori provenienti da tutta Italia, che danno vita ...Sono le poche righe, riprese dall'Unione Sarda, che dal carcere Masih Shahid, ha scritto, attraverso il suo avvocato, a Paola Piras, la donna di) di 52 anni, aggredita dall'uomo dal ...