Torna basso il prezzo per iPhone 13 su Amazon | nuova offerta da oggi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ancora piuttosto attuale risulta essere l’13, modello che può essere acquistato ad unmolto più conveniente su. Sul famoso sito di e-commerce è infatti presente uno sconto molto consistente che potrà accalappiare molti utenti ancora indecisi sull’acquisto. Parliamo del modello azzurro da 128GB di questoe che risulta essere scontato, quest’, del 19%. Questo fa sì che dai 939 euro iniziali si è arrivati ai 756,99 euro, cifra decisamente più conveniente e che potrà incuriosire qualche acquirente. Risultamenteilper13 su: rilancio per un’ottimaRilancio significativo dopo quello dei giorni scorsi. ...

L'amministratore delegato della Tim, Pietro Labriola ,sul tema della cessione della rete definendola il piano migliore per tagliare il debito. "Vale ...procedere rapidamente con unrischio ...Dalle 20 di sabato 13 maggio alle 2 del mattino di domenica 14 maggio,a Roma La notte dei Musei , l'iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - ... Spartak Sharikadze () ......d'attualità l'alibi legato all'assenza del top - player . Come i tifosi bianconeri ... rialzandosi dopo aver toccato il punto piùcon le 11 sconfitte in questo campionato. Al termine di ...

Istat. Dopo il Covid torna a crescere la soddisfazione per la vita ma ... Quotidiano Sanità

Nel 2022 la quota di soddisfatti è in decisa crescita tra i giovani di 14-19 anni (58,2%, +5,9 punti rispetto al 2021), mentre è sostanzialmente stabile nel complesso della popolazione. Con il venir m ...La quartultima giornata di Serie A inizia venerdì dall’Olimpico e dall’impegno dei biancocelesti, a 1,67 sui salentini. In pole anche il Milan a La ...