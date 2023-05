(Di giovedì 11 maggio 2023) Pro Vita Famiglia: 12 maggio saremo aconmobdi– Venerdì 12 maggio Pro Vita & Famiglia sarà a, in piazza Castello, dalle ore 11, con un-mobleanagrafiche dei “figli” di coppie gay e per ribadire che “i figli nascono solo da una mamma e da un papà e hanno bisogno di crescere con entrambi, non essere trattati come oggetti come in un “mercato di figli” e privati di uno dei due genitori, per i desideri ideologici di chi vuole avere “figli” a qualsiasi costo. “Alcuni“ribelli” si sono dati appuntamento proprio aquel giorno e, invece di dare il buon esempio e rispettare la legge, ...

...tende ae Cagliari, mentre a Trento arriveranno venerdì. Nella città di Trento l'Udu ha indetto una mobilitazione davanti al Palazzo della Provincia, in piazza Dante. 'Inizieremo con un..., come a San Mauro, a Collegno come a Leinì ed altre emergeranno in altre realtà locali. Ogni iniziativa è originale, dal convegno al flashmob o alla pittura di una panchina blu. Tutte a ...Per venerdì 12 maggio i pro - family hanno previsto aunmob contro le trascrizioni dei figli delle omogenitoriali da parte dei sindaci arcobaleno come quello del capoluogo piemontese, ...

Torino, flash mob contro trascrizioni di sindaci arcobaleno RomaDailyNews

Condividi questo articolo:Torino, 11 mag. (Adnkronos Salute) – Sono oltre 350 gli esperti nazionali e internazionali riuniti a Torino per il quarto congresso nazionale della Società italiana per la ge ...Rispetto a Zack Snyder's Justice League, in The Flash il padre di Barry Allen è stato interpretato da un altro attore: perché il recasting