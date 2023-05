Tori Spelling è la prima eliminata del ‘Cantante Mascherato’ spagnolo – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Torya Mask Singer (da Atresmedia) Se in Italia i concorrenti de Il Cantante Mascherato hanno sempre fatto parte della televisione nostrana risultando spesso visti e rivisti, altrove sembrano non badare a spese. A Mask Singer: Adivina quién canta, versione iberica del celebre show, i partecipanti si ‘pescano’ anche dall’estero. Nel corso del kick off della terza edizione trasmesso ieri da Antena 3, è stata smascherata l’attrice, l’indimenticata Donna Martin di Beverly Hills 90210.è scesa in campo sotto la maschera di Arlequin (Arlecchino) ed ha eseguito il brano Title by Meghan Trainor, stupendo la giuria formata da Javier Ambrossi, Javier Calvo, Mónica Naranjo e Ana Obregón (se il nome non vi è nuovo, è la donna che recentemente ha fatto parlare anche in Italia perchè sta crescendo, ...