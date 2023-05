Toni | «Dzeko gol da centravanti vero Il ritorno? Dipende da Leao e il Milan»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lucaprima apprezza la prestazione di(vedi pagelle) e, poi, si sofferma sugli errori del. Per l’ex calciatore non è detto che i rossoneri non possano ribaltare in risultato neldella semifinale di Champions League contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Prime Video. IL– Lucaanalizza alcuni particolari momenti di-Inter: «L’Inter ha avuto la possibilità di chiuderla e non l’ha fatto. Invece ilha avuto il crollo dopo il primo gol ed è andato nel pallone. Nel secondo tempo è stato un altro, ed ha avuto l’occasione di accorciare le distanze. È venuta fuori una bella di partita ditra sei giorni. Edinha fatto ...