Tim Summer Hits 2023 | date | tappe | chi conduce e chi sono i cantanti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tim: ecco in questo articolo tutto sullee ledel Festival dell’estate che verrà trasmesso su Rai 2. Di fatto, proprio qualche ora fa sul profilo Twitter di Cinguetterai è apparso un post di aggiornamento sull’argomento, con scritto: “Ritorna il #Timcon tutta la musica dell’estate. Andrà in onda su Rai 2 per 6 appuntamenti, ogni martedì sera, dal 20 giugno al 25 luglio“. Concerto per la pace a Roma sabato 13 maggio: ecco dove, a che ora e iTim: cosa sappiamo suInsomma, la questione sembra abbastanza chiara: Tim...

Fabrizio Biggio sbarca aHits. A lanciare l' indiscrezione è stato proprio Fiorello, nella puntata di Viva Rai 2 di ieri mattina. "Tu sei stato chiamato per una cosa da fare quest'estate", ...Alla prima serata delHits lo scorso luglio si è presentata con un vestito rosso acceso pieno di paillettes portando sul palco tanta energia e luminosità. Questo il segreto. Il nostro look ...Ritorna ilHits nella programmazione Rai di giugno Su Rai 2, invece, va segnalata la messa in onda della seconda edizione diHits, lo show itinerante estivo che anche questa ...

Stefano De Martino fuori da Tim Summer Hits: ecco chi lo sostituisce ILSIPONTINO.NET

Former Tottenham Hotspur manager, Tim Sherwood, has urged West Ham United's Declan Rice to join Arsenal. Sherwood believes Arsenal is a perfect club for ...Featuring the iconic original score from the Oscar-winning MGM film, including Over The Rainbow, Follow The Yellow Brick Road and We're Off To See the Wizard - with additional songs from Andrew Lloyd ...