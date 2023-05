«Ti spacco la faccia zingara» | minacce e insulti razzisti sul treno contro una studentessa premiata alla Camera – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) «Lunedì 8 maggio sono statacomed’eccellenza italiana in Parlamento. Lo stesso giorno, mentre ero inverso Roma, sono stata aggredita, insultata e minacciata di morte per il colore della mia pelle». È la denuncia di Ikram Jarmouni, 22enne di Modena e di origini marocchine che ha subito un attacco di stampo razzista mentre era su unveloce che la stava portando a Roma per ritirareun riconoscimento per meriti accademici. Tutto è accaduto la mattina attorno alle 9 quando ilera all’altezza della stazione di Roma Tiburtina. La denuncia di Ikram La 22enne era con un’amica, quando un signore le è inciampato accanto. Ikram così ha deciso di alzarsi per sapere come stesse l’uomo, ma lui ha iniziato a insultarla. «Che ...