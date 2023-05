(Di giovedì 11 maggio 2023) Sta prendendo sempre più forma il cartellone di “Concerti nel Parco” all’interno della rassegna2023. Dopo gli annunci di Daniel Norgren, Jeremiah Fraites dei Lumineers e i Black Country, New Road, tre vere chicche internazionali, oggi tocca a una delle band più amate della scena alternativa italiana, The Zen, che daranno il via a questi appuntamenti25(inizio ore 18:30). I biglietti, al prezzo simbolico di 5 euro + dp, saranno disponibili da venerdì 12 maggio, online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I loro concerti dello scorso dicembre sono stati delle vere e proprie feste per i fan, spettacoli speciali andati completamente sold out al punto che tante persone sono rimaste senza biglietto e la band ...

... dal 2011 entra a far parte del cast della serie della BBC Le inchieste dell'ispettore, ... Tra non molto, invece, dovrebbe uscire uno dei suoi ultimi lavori,Opera , diretto da Davide Livermore ......che compare anche in televisione - come nella miniserie della BBC Le inchieste dell'ispettore(... Nel maggio del 2023 partirà con le riprese del filmOpera! per la regia di Davide Livermore e ......Le inchieste dell'ispettore(2011) una miniserie TV che racconta le indagini di Aurelio, ... Nel maggio 2023 partirà con le riprese del filmOpera! per la regia di Davide Livermore e Paolo ...

THE ZEN CIRCUS domenica 25 giugno a Villa Manin Estate Udine20 2020

É stata annunciata l’esplosiva line up della tappa italiana di Corona Sunsets Festival World Tour, uno degli eventi mondiali più iconici e travolgenti ...I needed a break to take care of myself.” Self-care involved the Buddhist texts he’d long been into, Taoism, Zen, which he found far less judgmental and wrathful than the fear-motivating Catholicism ...