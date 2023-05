The Legend of Zelda | road to Tears of the Kingdom | l’indice delle sei puntate

(Di giovedì 11 maggio 2023) La strada perof theè al capolinea: ecco tutte e sei ledella nostra miniguida all’universo di TheofDall’inizio del mese scorso, abbiamo avviato una sorta di countdown domenicale per srotolare il red carpet che, ammettiamolo, Theofof themerita. L’attesa è ormai giunta al termine: domani sarà il day one e, nonostante l’ampio anticipo con cui gli speciali sono stati preparati, è possibile che in queste ore qualcuno stia già assaggiando la nuova avventura di Link. Naturalmente, trattandosi di un’avventura meritevole di tutti gli onori di casa, è per questo che abbiamo dedicato le ultime sei domeniche all’ormai conclusa “to”, la strada verso uno ...

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, data e orario delle recensioni svelate da Metacritic Multiplayer.it

La strada per Tears of the Kingdom è al capolinea: ecco tutte e sei le puntate della nostra miniguida all’universo di The Legend of Zelda.La nuova serie in live-action prodotta per la piattaforma digitale deve ancora mostrarsi con del materiale promozionale, ma la fiducia è alta.