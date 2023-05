Terremoto oggi in Giappone | la scossa di magnitudo 5 | 2

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tokyo, 11 mag. (Adnkronos) - Almeno quattro persone sono rimaste ferite in seguito a una violentadiche ha colpito ilorientale. Secondo l'agenzia meteorologicase, il sisma di5.2 della scala Richter ha interessato in particolare la prefettura di Chiba e Tokyo. Non è stato diramato un allarme tsunami.

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito oggi il Giappone causando crolli, feriti e disagi per la popolazione. Secondo le stime dell'agenzia meteorologica giapponese, il sisma ha avuto intensità ...