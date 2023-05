Terremoto in Giappone | violenta scossa 5 2 alla periferia di Tokyo | ci sono feriti

(Di giovedì 11 maggio 2023)violento oggi in, almeno quattro personerimaste ferite in seguito ad unache ha colpito la parte orientale del Paese. Secondo l'agenzia meteorologicase, il ...

violento oggi in, almeno quattro persone sono rimaste ferite in seguito ad una scossa che ha colpito la parte orientale del Paese. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il ...Almeno quattro persone sono rimaste ferite in seguito a una violenta scossa diche ha colpito ilorientale. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il sisma di magnitudo 5.2 della scala Richter ha interessato in particolare la prefettura di Chiba e Tokyo. ...Una forte scossa di, di magnitudio stimata attorno a 5.2 , ha colpito nella notte italiana il. A Tokyo , secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), i danni maggiori, col ...

Forte terremoto in Giappone di magnitudo 5.2 a Tokyo: persone ferite e danni in città, la situazione Virgilio Notizie

Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, il terremoto ha avuto una magnitudo di 5.4 e il suo epicentro è stato nella prefettura di Chiba, a sud-est di Tokyo. Secondo l’agenzia di stampa… Leggi ...Terremoto violento oggi in Giappone, almeno quattro persone sono rimaste ferite in seguito ad una scossa che ha colpito la parte orientale del Paese. Secondo l'agenzia meteorologica ...