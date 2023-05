Terremoto di magnitudo 5 4 scuote il Giappone | feriti e treni in tilt

(Di giovedì 11 maggio 2023) Unha scosso la capitale delTokyo e le aree circostanti, ferendo diverse persone e causando danni minori, secondo quanto riferito da funzionari e media. Secondo l'Agenzia meteorologicase, ilha avuto unadi 5.4 e il suo epicentro è stato nella prefettura di Chiba, a sud-est di Tokyo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Secondo l'agenzia di stampase Kyodo, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo colpito dalla caduta di una plafoniera, e alcuni servizi ferroviari sono stati cancellati o ritardati.

