Terra Amara | le anticipazioni di giovedì 11 maggio | Fekeli ricoverato d’urgenza | ha avuto…

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 11 maggio 2023), ledi oggi,11, come al solito in onda su Canale5. Prima un breve riepilogo della puntata precedente: Hunkar va a casa die gli confessa la verità sulla paternità di Adnan. L’uomo, profondamento addolorato, la caccia via, e una volta rimasto solo si accascia a. Behice lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, ledella puntata di oggi: Behice alla fine deve ricredersi…, ledella puntata extra-large domenicale: Demir chiede perdono…...