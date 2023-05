Terra amara anticipazioni | la situazione di Fekeli preoccupa tutti | l' uomo non ha retto alla notizia della paternità di Adnad

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lache ha rivelato Hunakr apotrebbe costargli la vita: la sua reazione lo ha portato ad avere complicazioni I telespettatori conoscevano perfettamente la verità sul figlio di Zuleyha, Adnan, conoscendo anche per filo e per segno come l'ex sarta si fosse ritrovata incastrata in un matrimonio con un omo veramente cattivo come Demir. La donna ha cercando ti rivelare tutto alle uniche persone di cui si fidava, Yilmaz e, ma non ha mai avuto il coraggio di ribellarsi ai potentissimi Yaman. La donna però prima del matrimoni dicon Hunkar, aveva deciso di rivelare tutto all'per poter fare in modo che non compiesse il grave errore di sposare quella donna malefica. Ad un passo dalle nozze, decide di confessare tutto e cerca anche di raccontare la verità di Adnan, ma non ci ...