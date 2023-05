Teo Mammucari e il suo addio a Le Iene | ' Ecco perché me ne sono andato'

parla per la prima volta del suo addio improvviso a Le Iene . Lo scorso gennaio, da una puntata all'altra, il conduttore ha abbandonato lo show di Italia Uno. Un abbandono che ha portato ...Più bella cosa non c'è. Non è Eros Ramazzotti ma il titolo dello spettacolo che segna il ritorno a teatro di, 58 anni da quasi trent'anni sulle scene, un terzo dei quali trascorsi nel gruppo de Le Iene. 'Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto ma in realtà avevo solo altre esigenze ...ha lasciato l'impegnativa conduzione de Le Iene dopo dieci anni di onorato servizio in televisione. Le motivazioni del distacco non sono state del tutto chiare ma sembra che il ...

Teo Mammucari parla per la prima volta dopo l’addio a Le Iene: “Mi hanno detto che ero matto… Il Fatto Quotidiano

Teo Mammucari parla per la prima volta del suo addio improvviso a Le Iene. Lo scorso gennaio, da una puntata all'altra, il conduttore ha abbandonato lo show di Italia Uno. Un abbandono che ...PORTO SAN GIORGIO - L’attore e showman salirà sul palco del teatro comunale domenica 28 maggio alle ore 21.30. Biglietti in vendita da ieri pomeriggio sul circuito Ciaoticket. L'assessore Langiotti: « ...