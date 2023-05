(Di giovedì 11 maggio 2023) Cerca diilcon ilperché chiamato a intervenire per lavoro, ma vienecorrente: siper miracolo sgusciando via dal finestrino e aggrappandosi al ...

Cerca diil fiume con il fuoristrada perché chiamato a intervenire per lavoro, ma viene travolto dalla corrente: si salva per miracolo sgusciando via dal finestrino e aggrappandosi al tettuccio. Nel ...Cerca diil fiume con il fuoristrada perché chiamato a intervenire per lavoro, ma viene travolto dalla corrente: si salva per miracolo sgusciando via dal finestrino e aggrappandosi al tettuccio. Nel ...

Tenta di guadare il fiume col fuoristrada, travolto dalla piena: si salva salendo sul tetto della Land Rover F leggo.it

Cerca di guadare il fiume con il fuoristrada perché chiamato a intervenire per lavoro, ma viene travolto dalla corrente: si salva per miracolo sgusciando via dal finestrino e aggrappandosi ...I ragazzi de Lo Stato Sociale tornano rinvigoriti. Deludono Elisa con La Rappresentante di Lista, così come Arisa, Paola & Chiara e i The Kolors, Favolosi invece i dischi di Federico Dragogna, Mecna e ...