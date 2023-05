Non vediamo l'ora di cominciare: siamo pronti a offrire una grande settimana dia tutti gli spettatori', le parole di Giorgio Di Palermo, Direttore delOpen Intesa Sanpaolo.... e spero in un derby al primo turno per portare lustro alitaliano". Dopo il bye del primo ... La prossima settimana Musetti è iscritto alOpen Intesa Sanpaolo, Challenger 175 di Torino, ...Ho provato il calcio, ile il nuoto, ma con il rugby è stato amore a prima vista. È uno ... Ci troviamo un paio di domeniche al mese tra, Val d'Aosta e Liguria. Si dividono in gruppi ...

Tennis, Piemonte Open Intesa Sanpaolo: Musetti e Sonego attesi a Torino. Sempre che a Roma... leggo.it

Il tennis sta appassionando sempre più il pubblico italiano. Al momento, tutti gli occhi sono rivolti verso gli Internazionali d'Italia a Roma. Tuttavia, dal 14 al 20 maggio al ...Il torinese vince in due set (6-2 6-1) e festeggia il compleanno con tanto di torta a fine partita. Poi, la dedica all'amico Berrettini, infortunato: «Matteo ci manchi» ...