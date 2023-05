Tennis | la bergamasca Lisa Pigato sogna in grande agli Internazionali di Roma

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 maggio 2023) Con la vittoria nel derby italiano contro Diletta Cherubini al primo turno degliWTA di, lataha ottenuto il suo primo, storico successo in un Masters 1000. Il match di martedì (9 maggio) rapprenta un traguardo importante per la diciannovenne, entrata nel tabellone principale come wild card e ora giunta al secondo turno, dove troverà di fronte uno scoglio non da poco: la numero 9 al mondo Daria Kasatkina. Una vittoria storica per, ma anche per ilorobico, visto che mai nessun bergamasco prima d’ora aveva raggiunto tale traguardo nel torneo italiano più importante e prestigioso. La prima tappa del percorso della classe 2003 nel circuito WTA era stata due anni fa a Parma, perdendo al primo ...