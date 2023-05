Tennis | Internazionali Bnl | Sonego al 2° turno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Lorenzoavanza al 2°degliBnl d'Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L'azzurro, numero 48 del mondo, supera il francese Jeremy Chardy, sceso al numero 591 del ranking Atp a causa di una lunga inattività, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 15 minuti.