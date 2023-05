Tennis | Internazionali Bnl | primo allenamento a Roma per Alcaraz

(Di giovedì 11 maggio 2023), 11 mag. - (Adnkronos) - Carlosè atterrato a. Il 20enne spagnolo è pronto per scendere in campo per la prima volta agliBnl d'Italia dove, semplicemente completando il suo match d'esordio al secondo turno (dopo il bye iniziale), tornerebbe in vetta al ranking Atp. Il murciano, classe 2003, ha testato la terra del Foro Italico in attesa di scendere in campo sabato prossimo contro il connazionale Albert Ramos Viñolas, che per arrivarci ha avuto la meglio sull'azzurro Francesco Passaro. Quel match, con ogni probabilità, consegnerà nuovamente adlo scettro di numero 1 della classifica che strapperà così dalle mani di Novak Djokovic per la seconda volta in carriera. Ci era riuscito la prima volta nel settembre scorso diventando a 19 anni e 4 mesi il più giovane ...

AGI - Jannik Sinner , numero 8 del mondo e più forte tennista italiano arriva agliBNL didi Roma accompagnato da grandi aspettative. Il pubblico spera di vedere un italiano in finale dopo 45 anni (tra gli uomini fu Adriano Panatta a raggiungere l'ultima finale ...ROMA - Doppia festa al Foro Italico per Lorenzo Sonego , che nel giorno del suo 28° compleanno ha debuttato vincendo nel primo turno deglid'Italia ed è stato poi omaggiato dagli organizzatori con una torta tagliata direttamente in campo dal torinese , che ha così condiviso la sua gioia con i tifosi e gli spettatori ...Dopo il successo in scioltezza contro il francese Jeremy Chardy nel primo turno deglid'Italia, celebrato con una torta tagliata in campo dopo il match, il neo 28enne torinese ha ...

Caso agli Internazionali di tennis: chi sono gli “scommettitori-disturbatori” Corriere dello Sport

La parità ancora non c'è ma la Federtennis sta portando avanti l'annunciato piano triennale per la parità del montepremi tra uomini e donne agli Internazionali di Roma. (ANSA) ...Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – Carlos Alcaraz è atterrato a Roma. Il 20enne spagnolo è pronto per scendere in campo per la prima volta agli Internazionali Bnl d’Italia dove, semplicemente completando i ...