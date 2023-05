Tennis | Internazionali Bnl | Napolitano esce al primo turno

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Stefanodi scena aldegliBnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. L'azzurro, numero 555 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo slovacco Alex Molcan, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 (7-1), dopo due ore e 25 minuti.

AGI - Al termine della sessione diurna di oggi, glid'Italia festeggiano il record storico di biglietti venduti , superando il primato del 2022. Lo scorso anno gli spettatori paganti alla fine del torneo furono 230.385, per un incasso ...Giornata azzurra agli. Avanza al 2° turno senza problemi Sonego, che lascia appena 3 giochi a Chardy. ... Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW ...L'edizione 2023 degliBNL d'Italia deve ancora entrare nel vivo, ma festeggia già il nuovo record al botteghino. Nella giornata di oggi infatti il torneo del Foro Italico ha toccato quota 235.826 biglietti ...

Internazionali Roma, i risultati degli italiani: Arnaldi contro Schwartzman. Sonego ok, Napolitano out, dove vedere le ... Fanpage.it

Carlos Alcaraz è uno dei grandi protagonisti degli Internazionali d'Italia. Il giovane tennista spagnolo numero due al mondo è arrivato a Roma per "assaggiare" per la prima volta la terra rossa del ...Dalla vittoria di Lorenzo Sonego con dedica a Berrettini, alle parole di Jannik Sinner e Novak Djokovic in conferenza stampa, fino alle sconfitte a sorpresa di due dee della racchetta come Pegula ...