Tennis | Internazionali Bnl | Cocciaretto eliminata al 2° turno

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Elisabettaesce di scena al 2°degliBnl d'Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. L'azzurra, numero 45 del mondo, cede alla russa Anastasia Potapova, numero 25 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 35 minuti.

ROMA - Doppia festa al Foro Italico per Lorenzo Sonego , che nel giorno del suo 28° compleanno ha debuttato vincendo nel primo turno deglid'Italia ed è stato poi omaggiato dagli organizzatori con una torta tagliata direttamente in campo dal torinese , che ha così condiviso la sua gioia con i tifosi e gli spettatori ...

"Alcaraz al debutto agli Internazionali di Roma Adesso è lui l'uomo da battere sulla terra rossa, sta giocando un grande tennis; sarà numero uno al mondo dopo questo torneo, e se lo merita. (ANSA)