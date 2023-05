Tendoni gonfiati La retorica del “ci rubano il futuro” e la realtà

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Più si gonfia la bolla-variazione sul tema di “ciil” o “ultima generazione letto”, come volete chiamarla, più si apparecchiano foto di tende e titoli da rotocalco su tragici studenti senzatetto (ma la capofila milanese, quella del Poli, l’altra sera se n’è andata a casa perché era stanchina, come Beppe Grillo: ma vaff!) e più aumenta la confusione. Perché lanarrativa uccide l’informazione. Ad esempio il Corriere apre il taccuino e lascia dire a un Nicolò Piras, responsabile dell’Unione degli universitari (militante di Potere al Popolo) che i fuori sede “sono 700 mila in Italia, mentre i posti censiti sono solo 40 mila. Assurdo”. Peccato non sia così. E che due-cronisti-due glielo lascino dire senza batter ciglio è il vero assurdo. 700 mila circa sono i fuori sede, i quali innanzitutto non sono tutti a distanze ...