Tel Aviv rompe la tregua e torna a bombardare Gaza Razzo dalla Striscia su un condominio | ucciso un israeliano

(Di giovedì 11 maggio 2023) La giornata era partita nel peggiore dei modi, con Israele che aveva deciso dire il cessate il fuoco coi miliziani digià all’alba di giovedì. In serata, dopo attacchi incrociati che sono proseguiti tutto il giorno, è arrivata anche la prima vittima israeliana, dopo le 20, tra cui quattro donne e cinque bambini, palestinesi: unlanciatoha colpito undi tre piani a Rehovot, nel centro di Israele, uccidendo una persona e ferendone altre quattro. Giàprima mattinata erano ripresi i raid di Telsull’enclave palestinese, nel tentativo di colpire altre postazioni della Jihad Islamica e riuscendo a uccidere un altro dei vertici dell’organizzazione. In un comunicato, le Brigate al-Quds, braccio armato ...

... utilizzato ieri con successo per la prima volta per abbattere un razzo lanciato contro. "Chiunque venga a farci del male, vi sarà sangue sulle loro teste, compreso chiunque lo sostituisca. ...Secondo le forze armate di, ieri dalla Striscia erano partiti verso il sud di Israele 507 razzi. L'esercito israeliano ha invece colpito a Gaza 158 obiettivi, che sarebbero legati a Jihad ...Un racconto per immagini della bellezza di un territorio che raccoglie in sé luoghi e città profondamente diverse: dalle spiagge dialle pietre di Gerusalemme, dal silenzio del Mar Morto ai ...

Un israeliano è stato ucciso a Rehovot, nel centro di Israele, quando un razzo lanciato da Gaza ha centrato un condominio di tre piani dove era residente. Lo riferisce la radio militare. Ci sono anche ...(LaPresse) L'esercito israeliano è riuscito a intercettare 175 razzi lanciati dai militanti palestinesi nella Striscia di Gaza, in una escalation ...