Tav troppo cara | tratta rinviata Le titubanze della Francia fanno irritare l' Italia

La Francia rinvia la sua tratta dellaTorino - Lione a dopo il 2043 perché "ècara". Lo scrive Repubblica, spiegando che Parigi intenderebbe "realizzare una delle tratte di accesso dellain Francia soltanto dopo l'entrata ...... per via dei costialti. 'Non esiste alcuna garanzia che la Francia dopo il 2043 realizzi l'opera e per la tratta nazionale italiana non esiste a oggi neanche un progetto approvato. La...... atteso entro il 2032, per via dei costialti, è stata commentata pure dal vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi: 'È ora di ammettere che il progettoTorino ...

“Tav troppo cara”: Parigi gela l’Italia e rinvia la sua tratta a dopo il 2043 la Repubblica

“Al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati dalle titubanze francesi a proposito di Tav. Da Parigi ci aspettiamo chiarezza, serietà e r ...Ieri i migranti, oggi la Tav. Un incidente al giorno, o quasi, scandisce la crisi nei rapporti diplomatici tra Italia e Francia. ALTA TENSIONE Dopo l'ennesimo giro di ...