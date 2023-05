Tav Torino-Lione | il report francese frena ancora Salvini | “Siamo preoccupati | Parigi chiarisca” E il ministro Beaune smentisce

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sul Tavi nodi arrivano al pettine. Non ci sono più solo le indiscrezioni e le opinioni degli esperti, ora anche il Conseil d’orientation des infrastructures ha messo nero su bianco nel suo cronoprogramma (consegnato il 16 marzo scorso) che servirà tempo ulteriore per completare la sua tratta. E tra i motivi principali ci sono i costi troppo alti e la necessità di finanziamenti massici. A rivelarlo è Repubblica, citando il cronoprogramma diffuso a marzo. Ma ildei Trasporti Clément, interpellato dall’agenzia Ansa, ha preso le distanze: “Il governonon ha deciso nessun rinvio nel calendario relativo alla Tav”, ha dichiarato aggiungendo che le notizie di rinvii nella costruzione di determinate strutture fanno riferimento ...

