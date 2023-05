Tav | il ministro dei Trasporti francese | Nessun rinvio dei lavori

I lavori dellaI primi treni ad alta velocità sulla Torino - Lione dovrebbero transitare nel 2033, ma c'è il ... ha detto ilBeaune - . Ma il governo francese non ha deciso alcun rinvio nel ...La risposta a chi dice che lanon va bene, è quella'. Lo ha detto ildell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin , ad Ancona a margine di un evento elettorale di ..."Il governo francese non ha deciso nessun rinvio nel calendario relativo allaLione - Torino": lo ha detto oggi all'ANSA ildei Trasporti, Clément Beaune, aggiungendo che le notizie di rinvii nella costruzione di determinate strutture fanno riferimento non a ...

"L'Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia sulla Tav, opera importante non solo per Italia e Francia ma per tutta Europa". A dirlo è Matteo Salvini dopo il seguente titolo su ...«Il governo francese non ha deciso nessun rinvio nel calendario relativo alla Tav Lione-Torino», ha detto oggi all'Ansa il ministro dei Trasporti, Clément ...