Dalla Francia è arrivato lo stop per il tunnel del Moncenisio, che insiste sull'ipotetica linea delTorino - Lione. Secondo Angelo, parlamentare di Avs, "La decisione del governo francese di posticipare la realizzazione della linea per il nuovo tunnel del Moncenisio è un segnale chiaro ...Dalla Francia è arrivato lo stop per il tunnel del Moncenisio, che insiste sull'ipotetica linea delTorino - Lione. Secondo Angelo, parlamentare di Avs, "La decisione del governo francese di posticipare la realizzazione della linea per il nuovo tunnel del Moncenisio è un segnale chiaro ...

Tav, Bonelli (Avs): “Salvini pretende chiarezza dalla Francia, ma lui ha cambiato idea su tutto” Globalist.it

Bonelli dopo il no della Francia al tunnel di Moncenisio: "Mi chiedo come faccia Salvini a parlare di serietà, quando per il Ponte sullo stretto prima era contrario e ora è il più fervido sostenitore" ...