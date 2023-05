Taranto | due operai feriti nel cantiere dell’ospedale San Cataldo | uno in codice rosso L' altro in codice arancione per l' incidente sul lavoro

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 11 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Stamattina, intorno alle ore 10:30, duealpresso ildel nuovo Ospedale Sansono stati trasportati dal servizio 118 presso il Pronto SoccorsoSS. Annunziata di. A seguito di un infortunio, i due uomini, entrambi di 59 anni, sono stati presi in carico dal 118 che, valutate le loro condizioni, ha deciso per il trasporto inpresso il nosocomio cittadino. Dopo la prima valutazione, per uno di loro è stato disposto il ricovero presso il reparto di neurochirurgia per le successive valutazioni: è vigile e collaborante e a breve sarà sottoposto a una tac di controllo. Per il secondo, invece, è stato rivalutato il ...