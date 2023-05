Tarantella | cosa significa in napoletano?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le tarantelle, in, indicano un susseguirsi di problemi e complicazioni, oppure di discussioni non gravi, ma ripetitive. Ad esempio, se si passa mezza giornata a sbrigare una serie di pratiche burocratiche senza risolvere nulla, si può dire di aver “fatto tarantelle” per tutta la mattina. Allo stesso modo, se si prevedono discussioni in vista (magari già avute in precedenza), vi capiterà di sentire “facimm tarantelle”, o ad esempio “Non prendere la macchina di tuo fratello, altrimenti facciamo tarantelle” Questo termine in dialetto, molto diffuso, prende spunto dall’omonimo ballo popolare, proprio perché certe situazioni problematiche sono un “saltellare” continuo da una questione all’altra, senza sosta, girandoci anche attorno. Insomma, dovete andare al comune a sbrigare delle pratiche e sapete già che sarà una ...