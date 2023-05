Sveliamo i misteri di queste meraviglie volanti “di taglia umana”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Con un’apertura alare più o meno equivalente all’altezza di Tom Cruise, questo pipistrello gigante ha un aspetto terribile quando vola. Il suo corpo magro e peloso enfatizza l’enorme grandezza delle sue ali. E quando si appende al trespolo, assomiglia ad un vampiro avvolto nel suo mantello nero. Nonostante la sua stazza, questo enorme pipistrello che si ciba di frutta fa parte di una specie nativa delle Filippine. È innocuo e non attacca mai gli umani. Sono anzi gli umani che invadono il loro habitat e li cacciano illegalmente per divertimento o per cibo, facendoli finire nella lista delle specie a rischio. Immagini virali dicreature innocenti e in pericolo hanno causato sia interesse che paura nelle persone. Lo shock è dato dalla loroe aspetto predatorio. Quando le loro prime immagini sono diventate virali, li hanno descritti ...

Non solo la Stonehenge britannica nascondee regala emozioni. Non tutti sanno che una Stonehenge esiste anche in Italia, ma pochissimi ... Forse avete già capito dove si trova, ma ve lo...Dal tormentone "Papalina" a "Saluti a Zia Mara" ad alcuni simbolici gesti dei cantanti sul palco (vedi Emma). Vitutti idi FantaSanremo ...Non solo la Stonehenge britannica nascondee regala emozioni. Non tutti sanno che una Stonehenge esiste anche in Italia, ma pochissimi ... Forse avete già capito dove si trova, ma ve lo...