Sei giorni alla partita di ritorno, basterà a Pioli Il discorso non è chiuso ma l'ha un vantaggio considerevole. E avrebbe potuto ...Allenatore: Pioli 5(3 - 5 - 2): Onana 6; Darmian 7, Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 7, Barella 7, Calhanoglu 6.5 (33' st Gagliardini sv), Mkhitaryan 7.5 (17' st Brozovic 6), Dimarco 7 (25' st De ...Ci pensa Edin Dzeko ad accendere subito Milan -. Subito ungol del bosniaco che con un tiro al volo pazzesco sblocca la partita e il derby sembra andare dalla parte dei nerazzurri. Sugli sviluppi di un piazzato arriva il tiro al volo di ...

Super Inter, ma doveva chiuderla. Il Milan ha una speranza Gazzetta

Serata di Champions League da incorniciare per l'Inter che vince 2-0 contro il Milan e si aggiudica l'andata del derby di Milano ...L’Inter batte il Milan nel match di andata valido per la semifinale di Champions League. Decisive due reti in pochi minuti di Dzeko e Mkhitaryan. Inizio di partita da incubo per il Milan, super invece ...