Sull’intelligenza artificiale l’Europa può scrivere un nuovo modello

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Strasburgo. Dopo l’avvento di Chat Gpt, per un po’ non s’è parlato d’altro che di intelligenza. È lì che molti si sono accorti del suo potenziale. Forse, è stato quello il momento in cui è diventata familiare, insieme alla sua sigla: «Ai», da Artificial Intelligence. Una passione tanto più improvvisa quanto poco se ne parlava prima, fuori dal settore, come se non avessimo in tasca Siri o i nostri genitori non dialogassero con Alexa. Per capirlo è servita una foto fake del Papa con il giubbino da trapper, ma tant’è, ci ha fatto lo stesso effetto di una Bibbia stampata con i caratteri mobili a Magonza – e in fin dei conti, qualche parallelismo c’è. Quello che ci fossero arrivati prima i cinesi non è l’unico. Potremmo dilungarci su come il dottor Bi Sheng abbia battuto di quattro secoli Gutenberg, ma il punto di questa newsletter è un altro. Ci sono tecnologie ...